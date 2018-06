Terviseamet: arstide pädevuse hindamine on usaldatud seltsidele

Arstide pädevuse hindamine on Eestis seadusandlusest tulenevalt vabatahtlik.

Viimase viie aasta jooksul on arstide pädevust hinnanud 22 erialaseltsi, neist kuus on seda teinud sel aastal.

Teiste hulgas on enda liikmeskonda kuuluvate arstide pädevust hinnanud Eesti Perearstide Selts ja hambaarstide pädevust hinnanud Eesti Hambaarstide Liit.

Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saare sõnul hindavad arstide erialaseltsid oma liikmete pädevust pidevalt ning Eesti Hambaarstide Seltsi ajakirjanduses tehtud avaldus, et selts on valmis hakkama hambaarstide pädevust hindama, on seetõttu üllatav.

„Eesti Hambaarstide Liit on käesoleval aastal edastanud terviseametile nimekirja hambaarstidest, kelle pädevust on hinnatud käesoleva aasta aprillis,“ ütles Saar.

Pädevuse hindamisel ja tervishoiutöötaja õigusel tervishoiutöötajana tegutseda puudub täna seos, samamoodi puudub seos välismaal seatud piirangutel ja Eestis läbiviidud pädevuse hindamisel - Eestis oma erialaseltsilt positiivse hinnangu saanud arstile jääb välismaine piirang ikkagi kehtima.

Samasugune praktika kehtib näiteks ka Soomes, kus arstina võib edasi tegutseda inimene, kellel on Eestis või mõnes muus riigis kehtestatud tegevuspiirang või -keeld.

Eesti tervishoiutöötajate registris on kokku ligi 6800 arsti ja üle 1800 hambaarsti, kellest näiteks Soomes on viimase seitsme aasta jooksul töötanud hinnanguliselt 1500 arsti.