Terviseamet alustas eilses Eesti Päevalehes kirjeldatud imeravimasina osas menetlust

"Terviseameti järelevalveosakond otsustas alustada menetlust ajalehe artiklis välja toodud juhtumi tagamaade väljaselgitamiseks," sõnas ameti avalike suhete juht Iiris Saluri Delfile ja kinnitas, et meditsiiniuuringus osalemise eest raha ei küsita.

"Mis puudutab meditsiinilisi uuringuid, siis need eeldavad esiteks meditsiinieetika komitee kooskõlastust ja teiseks, tasu küsimine uuringualustelt läheb vastuollu Maailma Arstide Liidu (World Medical Association) Helsingi deklaratsioonis sätestatuga," lisas ta.

Terviseamet on seisukohal, et iga täiskasvanud inimene võib eksperimenteerida iseendaga. "Hea oleks, kui ta eelnevalt aru saaks, mida talle pakutakse ja mis võivad olla ühe või teise teenuse tagajärjed. Lubamatu on tarbijate eksitamine kontrollimatu infoga."

Eva Lehtla sotsiaalministeeriumist sõnas, et ministeerium kommenteerib olukorda, kui selguvad terviseameti uurimise tulemused.

Eesti Päevaleht kirjutas eile imeravimasinast TimeWaverist, mille kodulehel on küll kirjas, et tegemist on teaduslikult tõendamata seadmega, mis ei asenda tavaravi, kuid selle reklaamüritustel lubatakse, et see tervendab kõiki: inimesi, koeri-kasse ja isegi firmasid. Hambaarst Kristi Otti on aparaati kopsakate rahasummade eest kasutanud rohkem kui sajal inimesel, kuid hambaarstide liit ei saa midagi teha, sest otsest ohtu tervisele aparaat arvatavasti ei kujuta. TimeWaverit Eestis müüv firma aga meelitas inimesi enda sõnul teaduslikku uurimisrühma, kuhu kuulumine maksab sadu eurosid.