Tervise Arengu Instituut tuletab täiskasvanutele meelde: kondoom ei ole ainult noortele

Täna algab Tervise Arengu Instituudi (TAI) turvaseksi teemaline kampaania, mis tuletab täiskasvanutele meelde, et kondoom pole mõeldud vaid noortele.

Viimane täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring näitab, et 35-55-aastastest ei kasuta juhusuhetes mitte kunagi kondoomi üle poolte naistest ja üle kolmandiku meestest. Juhuvahekorras on olnud eelnimetatud vanusgrupist viiendik meestest ja iga kaheksas naine. Kampaania eesmärk ongi normaliseerida kondoomi kasutust ka keskealiste hulgas.

"Uue püsi- või juhusuhte puhul on kondoom ainus vahend, mis kaitseb seksuaalsel teel levivate infektsioonide, sealhulgas HIVi eest. Selle kasutamisest ei tohiks loobuda enne, kui mõlemad partnerid on end HIVi ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide suhtes testinud," ütles TAI tervise edendamise osakonna juhataja Tiia Pertel. "Lisaks – kui inimesel on mitmeid partnereid, tuleks end testida iga kuue kuu tagant ja pärast iga uut partnerit. Soovitatav on kasutada "topeltkaitset" ehk kondoomi ja tõhusat rasestumisvastast vahendit, mis annab kindlustunde nii soovimatu raseduse kui ka erinevate seksuaalsel teel levivate infektsioonide vältimiseks."

Paljud seksuaalsel teel levivad infektsioonid, sh HIV ei pruugi pikka aega nähtavaid haigusnähte tekitada. Inimese välimuse põhjal ei ole võimalik viiruse olemasolu hinnata ja ka inimene ise ei pruugi olla oma nakatumisest teadlik. Ainus viis kindel olla on teha HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide testid.

Selle aasta algusest on HIV testi võimalik teha piiramatu arv kordi ja tasuta perearsti juures, endiselt ka HIV nõustamise ja testimiskabinettides, seksuaaltervise- ja meestekliinikutes, naistearstide ja muude eriarstide juures. Nüüdsest on HIV-kiirtesti võimalik teha ka kodus, apteegis müüdav test annab 99,7 protsenti täpse tulemuse 15 minutiga. Positiivse vastuse korral tuleb pöörduda oma perearsti poole või HIV nõustamiskabinetti.

HIV-juhtude hulk on Eestis taas tõusuteel. 1. augusti seisuga oli Eestis diagnoositud HIV 151 inimesel, mis on ligi 25 protsenti enam kui eelmisel aastal samal ajal. Üle poolte (56 protsenti) uutest sel aastal diagnoositud juhtudest on 35-aastased ja vanemad.

Hinnanguliselt on Eestis kuni 2000 HIV-iga inimest, kes ei ole sellest ise teadlikud.