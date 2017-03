Terrorikatse Londonis: Briti parlamendihoone ees kõlasid lasud

Briti parlamendihoone, Westminsteri palee ees kõlasid täna lasud, läheduses sõitis auto rahva sekka. Hoone on turvakaalutlustel suletud, umbes kümmekond inimest on vigastatud.

Scotland Yard teatas, et intsidenti suhtutakse esialgu kui terrorirünnakusse.

Esialgsetel andmetel kuulsid parlamendihoone sees olevad inimesed õuest tugevaid pauke, mida pidasid laskudeks. Väidetavalt tulistas politsei vähemalt üht meest, kellel oli nuga. Palee läheduses asuva Westminsteri sillal on umbes kümmekond vigastatud inimest, teatab uudisteagentuur Reuters. Vigastatute järel on käinud muu hulgas ka helikopter, ümbruskonnas on autoliiklus peatatud. Palees asuvate inimeste sõnul oli kuulda kas kolme või nelja lasku.

Väidetavalt lõpetasid parameedikud ühe inimese elustamiskatsed, teatas Huffington Posti ajakirjanik Paul Waugh Twitteris.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ

— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) March 22, 2017

Esialgsetel andmetel olevat üks auto sõitnud rahva sekka, vigastades umbes tosinat inimest. Politsei sai teate intsidendist kohaliku aja järgi kell 14:40 (Eesti aja järgi kell 16:40). Lähim metroopeatus on turvakaalutlustel suletud.

Rünnaku ajal olevat parlamendihoones olnud ka peaminister Theresa May, kes evakueeriti kiirsti ümbruskonnast.

Ühe kohaloleva ajakirjaniku sõnul olevat pika noaga mees tunginud paleesse ja sellega politseinikku vigastanud. Esialgu on ebaselge, kas politsei tulistas üht või kaht meest.

#BREAKING: 'Two men shot by cops' outside parliament after 'car mowed down pedestrians'; 12 people injured pic.twitter.com/V1yFjlt8SQ

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 22, 2017

Väidetavalt on suletud ka Londoni üks suuremaid turismiatraktsioone, vaateratas London Eye. Ühe kohaliku ajakirjaniku sõnul on inimesed gondlites lõksus.

Täna on Brüsseli terrorirünnakute 1. aastapäev.

Uudist täiendatakse jooksvalt.