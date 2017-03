Terrorikatse Londonis: Briti parlamendihoone ees kõlasid lasud, auto sõitis rahva sekka

Briti parlamendihoone, Westminsteri palee ees kõlasid täna lasud, läheduses sõitis auto rahva sekka. Hoone on turvakaalutlustel suletud, umbes kümmekond inimest on vigastatud, teateid on kahest hukkunud inimesest.

Scotland Yard teatas, et intsidenti suhtutakse esialgu kui terrorirünnakusse.

Esialgsetel andmetel tulistas politsei palee juures üht neid rünnanud meest, kellel oli nuga. Viga sai ka vähemalt üks politseinik.

Vahetult enne seda sõitis väidetavalt sama mees palee läheduses asuval Westminsteri sillal autoga rahva sekka ja vigastas umbes kümmet inimest. Uudistekanalite teatel on kaks inimest hukkunud. Ülejäänute vigastuse tõsidused on praegu ebaselged, kuid kohaliku haigla teatel on osad "katastroofiliselt" vigastatud. Üks naine kas hüppas või kukkus Thamesi jõkke ning tõmmati sealt elusalt välja, teatab Sky News.

Vigastatute järel on käinud muu hulgas ka helikopter, ümbruskonnas on autoliiklus peatatud. Palees asuvate inimeste ja pealtnägijate sõnul oli kuulda umbes kolme või nelja lasku.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ

— Radosław Sikorski (@sikorskiradek) March 22, 2017

Politsei sai teate intsidendist kohaliku aja järgi kell 14:40 (Eesti aja järgi kell 16:40). Lähim metroopeatus on turvakaalutlustel suletud.

Loe veel

Rünnaku ajal oli parlamendihoones olnud ka peaminister Theresa May, kes evakueeriti kiirsti ümbruskonnast. Politsei käskis muudel parlamendihoones olijatel evakueerimiseni majja jääda. Kohal on ka demineerijad, kes kontrollivad ühes sõidukis olevat kahtlast kotti.

#BREAKING: 'Two men shot by cops' outside parliament after 'car mowed down pedestrians'; 12 people injured pic.twitter.com/V1yFjlt8SQ

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 22, 2017

Londonis asuvate eestlaste sõnul on meeleolu ülejäänud linnas õnnetu, kuid rahulik. "Ma olen nii kaua põdenud, et kuna Londonis sellist jama hakkab juhtuma peale kõiki Pariisi ja Berliine," ütles üks linnas elav eestlane Delfile.

Kohalik politsei soovitab inimestel ümbruskonda vältida eelkõige selle jaoks, et päästjad ja politsei saaks sündmusega kiiremini tegeleda.

Suletud on ka Londoni üks suuremaid turismiatraktsioone, vaateratas London Eye. Ühe kohaliku ajakirjaniku sõnul on inimesed gondlites lõksus.

Täna on Brüsseli terrorirünnakute 1. aastapäev.

Viimasest suurest terrorirünnakust Londonis möödub tänavu 12 aastat. 2005. aasta 7. juulil plahvatasid linna ühistranspordis neli erinevat pommi, mille tagajärjel sai surma 56 (kaasa arvatud neli terroristi) ja viga ligi 800 inimest.