Terror Barcelonas: mis on praeguseks selge?

Täna õhtul tabas Euroopat järjekordne terrorirünnak, kui valge kaubik Hispaania Kataloonia piirkonna pealinna Barcelona rahvarohkel kaubatänaval la Ramblal rahva sekka kihutas. Jälle auto, jälle rahvarohke, idülliline paik.

Kaubik tiirutas mööda kõnniteid, tema teele jäi sadu rahulikke jalutajaid. Hukkus 13 inimest, suur osa neist üks puhkusel olnud Kreeka perekond. Vigastatuid on praeguseks kokku loetud üle 80, neist 15 seisukord on raske, seega ei pruugi hukkunute hulk olla lõplik. Kaubik jäi seisma, kui rammis ühte kioskit, juhil õnnestus põgeneda. Politsei otsib taga isikut, kes oleks 1.70 pikkune ja kannaks valget sinitriibulist särki.

Kogu tänaõhtune info on olnud heitliku iseloomuga ja vastukäiv, näiteks võis mitmelt poolt lugeda (ja seda ütlesid ka Delfiga suhelnud sündmuskohal viibijad) et terroristid olevat varjunud ühte türgi restorani ja seal hulga rahvast pantvangi võtnud. Seda infot pole seni kuskil kinnitatud.

Küll on aga kindel, et üks isik on sündmustega seoses kinni peetud: see on Driss Oukabir, varasemalt politseile tuntud isik, pisikurjategija, kes oli kuni 2012 aastani sealsamas Kataloonias vanglas. Oukabir on Hispaania väljaannete teatel öelnud, et tal pole rünnakutega mingit seost, aga igatahes rentis just tema selle valge Mercedese kaubiku, mis la Ramblal surma külvas.

Samamoodi on kindel, et Hispaania politsei lasi maha ühe potentsiaalse kahtlusaluse. Üks valges Ford Focuses sõitnud isik peeti kinni politsei kontrollpunktis (politsei hoiab silma peal kõigil linnast väljuvail ja sisenevail teedel), ent koostöö tegemise asemel üritas too põgeneda, vigastades kergelt kahte politseinikku. See isik lasti maha, ent kas tal rünnakuga ka mingit seost oli, pole kaugeltki selge.

Politsei on teatanud, et otsib taga kahte kahtlusalust, rünnaku eest on vastutuse võtnud Islamiriik. Enam-vähem kõik maailma liidrid, teiste seas ka välisminister Sven Mikser, on väljendanud tülgastust teo suhtes ja toetust hispaanlastele.

Väidetavasti on USA luureteenistus juba mõne kuu eest Hispaaniat hoiatanud, et Barcelona ja eeskätt rahvarohke la Rambla võivad peagi saada terrorisihtmärkideks.