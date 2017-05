Terras täna Brüsselis: Venemaa on ohtlik nii meile kui ka Lõuna-Euroopale

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras sõnas tänasel Brüsselis toimunud NATO kohtumisel, et uue NATO Napoli keskuse edu sõltub alliansi lõunatiival asuvate liikmete Venemaa-teemalisest heast informeeritusest.

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras osales täna Brüsselis NATO sõjalise komitee istungil, mille arutelude keskmes on järgmisel nädalal toimuva NATO riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumise üksikasjad.

"Eesti jaoks on oluline, et NATO oleks võimeline tagama oma territooriumi kaitset nii idatiival kui ka lõunast lähtuvate ohtude vastu. NATO Lõuna-Euroopa liitlaste mured on otseselt seotud ka meie igapäevase julgeolekuga," ütles Terras.

NATO kaitseministrite veebruarikuisel kohtumisel otsustati piirkondliku keskuse asutamine Napolis asuva ühendväejuhatuse koosseisus tagamaks alliansi olukorrateadlikkuse tõstmine lõunatiival. Kindral Terrase sõnul sõltub keskuse edukus regiooni teiste oluliste osapoolte kaasamisest informatsiooni vahetamisse.

Kaitseväe juhataja rõhutas oma sõnavõtus ka seda, et Venemaa Föderatsiooni agressiivset tegevust tuleb näha laiemas kontekstis, milles Venemaa huvid Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas aga ka Ukrainas või Arktikas on osa ühtsest strateegilisest maailmapildist.

"Selleks, et teha Venemaa tegevusest õigeid järeldusi, peame oma hinnangutes lähtuma Venemaa Föderatsiooni globaalsest ambitsioonist," ütles kindral Terras.

Tänasel kokkusaamisel arutasid kaitseväe juhatajad ka Afganistanis käimasoleva toetusmissiooni Resolute Support arenguid, NATO juhtimisstruktuuri kaasajastamist ja alliansi üldist heidutushoiakut. Samuti asetasid kaitseväe juhataja Riho Terras ning NATO sõjalise komitee esimees kindral Petr Pavel pidulikul mälestustseremoonial pärja sõjalistel operatsioonidel langenud NATO sõdurite mälestusmärgile.

NATO sõjaline komitee on NATO kõrgeim sõjaline juhtorgan, kuhu kuuluvad kõikide liikmesriikide kaitseväe juhatajad. Komitee ülesanne on NATO sõjalise poliitika ja strateegia väljatöötamise juhtimine, suuniste andmine NATO strateegilistele väejuhatustele ning poliitiliste juhtstruktuuride nõustamine sõjalistes küsimustes.