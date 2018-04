Teoloog ja luterlane Urmas Nõmmik: luterlik teoloogia tegeleb armastuse ja lunastuse, mitte ühiskondliku elu korraldamisega

Teoloog, õppejõud ja luteri kiriku liige Urmas Nõmmik leiab, et abielu ja muud ühiskondliku elu korralduse küsimused on riigi otsustada ja kuigi kirik võib oma seisukoha välja öelda, ei ole see kohustuslik ka uskilkele, kes luteri kirikusse kuuluvad. Tõsiseltvõetav debatt geiabielu küsimuses kerkib tema arvates kirikus kindlasti varem või hiljem üles.

Nõmmiku sõnl ei ole luterliku teoloogia keskmes ühiskondliku korralduse küsimused, vaid armastua ja lunastus. "Kiriku esindajad võivad ju neis asjus nõu anda, aga see ei ole ühiskonna või kiriku liikmete jaoks määrav," ütles Nõmmik Delfile antud kommentaaris.

Nõmmik tõi välja, et eesti akadeemilise teoloogia areng on nõukogude aja tõttu olnud pärsitud ja see on suur probleem. "Akadeemiline teoloogia on saanud Eestis alles nüüd kakskümmend viis aastat arendeda ja see pole olnud piisav, et samasooliste küsimuse üle suuremat arutelu pidada," ütles ta Eesti luteri kiriku geide suhtes vähesalliva suhtumise põhjuseid analüüsides. "Katseid geiabielude teemal kirikus arutelusid pidada on olnud küll ja küll ja ma usun, et sügavutiminev arutelu ka varem või hiljem tuleb," ütles ta.