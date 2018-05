Telliskivi perearstikeskuse patsient: homöopaatiat pole mulle peale surutud, vaid alternatiivina pakutud

Delfiga võttis ühendust Telliskivi perearstikeskuse patsient, kes ei kinnita, nagu surutaks seal peale homöopaatilisi ravimeid ja -meetodeid ning tehtaks kihutustööd vaktsineerimise vastu. Külla aga kinnitab ta, et praksises müüakse tõepoolest homöopaatilisi terakesi.

Patsient, kelle nimi on toimetusele teada, ütles, et on olnud Telliskivi perearstikeskuse patsient juba pikka aega ja seal käib nii tema mees kui ka laps. Telliskivi perearstikeskuse kasuks sai otsustatud selle läheduse tõttu.

Naine ütles, et eelistab heameelega looduslikke alternatiive ja seetõttu on talle Telliskivi perarstikeskuse meelestatus meeldinud. Ta kinnitas ka, et on ostnud perearstikeskusest ka ise homöopaatilisi preparaate ja maksnud nende eest sularahas. Sama tõestas ka eile ajalehes Postimees avaldatud eksperiment: Telliskivi perearstikeskuses müüakse homöopaatilisi preparaate, ehkki õigust neil selliseks kaubanduseks ei ole.

Kidagi valesti ravitud Delfiga kõnelnud patsienti tema enda kinnitusel ei ole ja põletiku korral on ta Telliskivi perearstikeskusest ka antibiootikumide retsepti saanud. Homöopaatiat pole talle enda sõnul keegi vägisi peale surunud, vaid pigem alternatiivina pakkunud.

Patsient kinnitas, et on korduvalt kokku puutunud ka Telliskivi perearstikeskuse juhi Urve Pritsiga. Ta ütles, et Prits on väga konkreetne, kuid räägib väga palju vaimsuse ja stressi seostest tervisega, mis pole olnud samas kuidagi häiriv.