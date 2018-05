Telefoninumbrile 6 404 002 saab tänasest jätta teateid võimalike korruptsioonijuhtumite kohta

Alates tänasest töötab Tallinna sisekontrolöri teenistusele kuuluv vihjetelefon 6 404 002. Selle numbri kaudu saab edastada teateid võimalike korruptsioonijuhtumite kohta, teatas raepress.

Linnapea Taavi Aas ütles, et tegemist on automaatvastajaga, kuhu saab anonüümselt jätta teateid võimalike korruptsioonitegude kohta. „Kõik vihjed võimalike korruptsioonijuhtumite kohta kontrollitakse üle.

Loodan, et see välistab olukorra, kus mõnes allasutuses või ettevõttes inimesed teavad, et midagi on toimumas, aga ei julge sellest juhtkonnale rääkida. Nüüd on inimestel võimalus telefonitsi pöörduda otse linna sisekontrolöri teenistuse poole ja anda oma tähelepanekutest teada“, ütles Taavi Aas.