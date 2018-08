Tele2 teenused välismaal on taastatud

Tele2 pahur klient kirjutas Delfile, et mobiilifirma on jätnud oma kliendid teadmatusse ning pole vahendanud mittemingisugust infot, millal levi võib tagasi tulla. "Kompensatsiooni pakuti ainult 5 eurot järgmiselt arvelt maha, kahjuks ei korva see minu teadmatust ja rahalist kahju, kuna töö sõltub telefonist ja andmesidest," vahendas klient.

Sama probleem on ka teiste riikide Tele2 teenuse kasutajatel - näiteks Rootsis, kus välismaale läinud inimesed ei saa teenust kasutada.

Laupäeva õhtupoolikul andis Tele2 teada, et teenus on taastatud.

Vabandame oma klientide ees eile alguse saanud rändlusteenuse probleemi pärast, mis on nüüdseks lahendatud.

Eilse ja tänase jooksul on Tele2 välismaal viibivad kliendid kogenud probleeme helistamisel, sõnumite saatmisel ja andmeside kasutamisel.

Praeguseks teadaolevalt esines rändlusteenusega seotud tõrkeid üle maailma ning tegu oli roamingupartneri Comfone tehnilise rikkega, mis sai alguse nende tehnilisest uuendusest. Probleem puudutas Tele2 Gruppi ja ka mitmeid teisi välisoperaatoreid.

Võtame kõigi klientidega, kes kannatada said, personaalselt ühendust.

Vabandame veel kord kõigi oma klientide ees, kes ei saanud rändlusteenuse rikke tõttu teenuseid kasutada.