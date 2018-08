Tele2 mobiilside kasutamine välismaal on tõsiselt häiritud

Tele2 Eesti Facebooki postituse järgi tõrgub praegu firma klientide mobiilside kasutamine välismaal. Eestis viibivaid kasutajaid see ei mõjuta.

Rike puudutab kõiki Tele2 välismaal viibivaid kliente. "Täpset numbrit pole võimalik öelda, kuna klientide telefonid ei ole võrku ühendatud. Varasematele andmetele tuginedes võib selleks numbriks prognoosida 30-40 tuhat klienti. Probleem ei puuduta Eestis viibivaid Tele2 kliente," postitas Tele 2 täna.

"Rändlusteenus kohati ei tööta. Kui olete välismaal ja ei saa võrguga ühendust, siis teadke, et probleem ei ole teie SIM-kaardis ega telefonis, vaid võrgus,". kirjutatakse teates.

Võrguprobleemi allikaks on Tele2 partner, kelle teenuste kaudu me tagame välismaa operaatorite võrkudega ühendumise. Partneriks on Šveitsi ettevõte Comfone, kes on üks maailma suurimaid – ja kuni antud hetkeni usaldusväärsemaid – tegijaid oma valdkonnas. Probleem esineb nende süsteemides, mis tagavad meie klientidele välismaal teiste operaatorite võrkudega ühendumise.

Tele2 ei oska hetkel öelda, millal probleem ära lahendatakse.

"Kompensatsiooniplaan on hetkel koostamisel ning selle puhul võtame kindlasti arvesse probleemi kestust. Võtame iga kliendiga pärast rikke kõrvaldamist ühendust ning taotlusi kliendid ise saatma ei pea," kinnitas Tele2.