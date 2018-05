Tehnoloogiaekspert Peeter Marvet: andmekaitseteemalist kirja saades ei pea otseselt midagi tegema

Zone.ee isikuandmete kaitse spetsialisti ja tehnoloogiaeksperdi Peeter Marveti kinnitusel võivad inimesed viimastel päevadel laviinina saadetud ettevõtete andmekaitseteemalisi paber- ja e-kirju ignoreerida ega pea otseselt midagi tegema.

Viimastel päevade ja nädalatel on inimesed saanud erinevatelt teenusepakkujatelt massiliselt nii e-kirju kui ka kirju posti teel, mis teavitavad täna jõustunud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) ning kutsuvad inimesi oma andmeid üle vaatama ja kinnitama.

Marveti hinnangul on e-kirjade saatmise näol tegemist omamoodi korporatiivse hullusega. „Hulk ettevõtteid, kes ilmselt pole varem väga mõelnud selle peale, et kas nende poolt teostatav isikuandmete töötlemine on seadustega kooskõlas, on järsku hakanud mõtlema, et vist ei ole. Et me oleme teinud viimased 10 aastat midagi valesti,” sõnas Marvet.

Eraisikutel pole Marveti sõnul kirju saades otseselt midagi teha tarvis. Ettevõtted aga peaksid mõtlema, kuidas nad täpselt isikuandmeid töötlevad. „Katsuge aru saada, mis on teie töötluses olevad isikuandmed, kaardistage see ära,” ütles Marvet. Tema sõnul tohib andmeid koguda ja töödelda siis, kui selleks on alust. Selle äralangemisel tuleb need kustutada või küsida andmete säilitamiseks nõusolekut.