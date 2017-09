Tehnilise järelevalveameti otsus: TV3 müüs uudistesaatesse reklaamuudiseid

"Seitsmeste uudiste" uudistejuht Mart Mardisalu Foto: Priit Mürk

Tehnilise järelevalve amet (TJA) jõudis pärast seitse kuud kestnud menetlust järeldusele, et TV3 on süüdi reklaamuudiste müügis uudistesaatesse, ilma et oleks neid vaataja jaoks arusaadavalt ära tähistanud. TJA trahvib telekanalit seaduserikkumise eest 6000 euroga.