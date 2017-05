Tehnilise järelevalve ameti peadirektoriks määrati Kaur Kajak

Alates 3. maist 2017 alustas tehnilise järelevalve ameti (TJA) peadirektori ametikohal tööd Kaur Kajak.

Kaur Kajak on töötanud TJA-s 2009. aastast peadirektori asetäitja ja tööstusohutuse teenistuse juhina, tema vastutusvaldkondadeks olid ehitus- ja tööstusettevõtete tegevusõiguste korraldamine, suurte tööstusõnnetuste uurimise koordineerimine, e-teenuste ja infosüsteemide arendamine jms. Varasemalt töötas Kaur Kajak päästeameti järelevalveosakonna juhina.

Kaur Kajakul on avaliku halduse magistrikraad Tallinna ülikoolist.

Tehnilise järelevalve ameti eesmärgiks on teenuste ja toodete kättesaadavuse ja usaldusväärsuse suurendamine ning arendamine. TJA aitab kaasa riigi majanduspoliitika rakendamisele tööstusohutuse, elektroonilise side ja transpordi valdkondades. Peadirektor on 100-liikmelise asjatundliku meeskonna eestvedaja ning tagab ameti tõhusa toimimise.