Tehnilise järelevalve amet: Kakumäe tragöödia võis põhjustada vingugaas

"Gaasilekkeid seal tõesti tuvastati mitmes majas, aga inimese surmasid selline väike leke siiski ei põhjusta," rääkis Teinemaa ERR-ile. "Inimese surma võib põhjustada vingugaas, mille lõhna ei tunne ja mida ei näe, aga mis on väga mürgine."

Teinemaa selgitas, et lekked tuvastati toas asuvate gaasiseadmete liitmike juurest, kus võibki olla väikeses koguses leket lubatud ning mis tervisele ohtu ei kujuta, aga mille andur on võimeline tuvastama. Teinemaa rääkis, et amet vaatab pühapäeval kõik leketega majad üle ja hindab, kuidas täpsemalt gaasileke tuvastati ning kas leke on lubatud mahus.

Teinemaa sõnul tasub nii gaasiseadmete kui ka tahkekütte kollete puhul tähele panna, et seal võib tekkida põlemise käigus vingugaas ja see tekib tavaliselt siis kui ventilatsioon ei ole korralik.

Teinemaa rääkis, et tavapäraselt on vingugaasiga toimunud õnnetused omased vanadele kortermajadele. "See, et ta nüüd uuemat tüüpi eramajas toimus, on suhteliselt erakordne," sõnas Teinemaa.

Eile õhtul teatas Põhja ringkonnaprokuratuur, et pere 4- ja 7-aastane laps surid gaasimürgituse tõttu. Kiirabi toimetas samast majast haiglasse tervisekontrolli kaheaastase lapse ning laste vanemad.