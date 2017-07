"Tegusa Tallinna" koosolekul oli kaustik võimalike nimekirja liikmetega

ERR-i fotograaf sai pildile Urmas Sõõrumaa, Jüri Mõisa ja Mart Luige valimisliidu koosolekul laua peal olnud Sõõrumaa kaustiku, kuhu oli kirja pandud hulk nimesid.

Näiteks oli kaustikusse märgitud Olga Ivanova, Diana Klas, Tauno Kangro, Lauri Laasi ja ilma eesnimedeta Harlamov ja Loone, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Ei ole minu kaustik, ei oska midagi selle kohta öelda. Ma ei oska seda kuidagi kommenteerida, nendest nimedest meie küll ei rääkinud seal," kommenteeris valimisliidu kampaaniajuht Mart Luik ERR-ile.

Oudekki Loone eile ERR-ile võimalikku liitumist "Tegusa Tallinnaga" kommenteerida ei soovinud. Tema sõnul teeb ta oma otsuse edasiste plaanide osas augusti alguses.

Skulptor Tauno Kangro ütles Delfile, et tema nimi Sõõrumaa nimekirjas on ilmselt mingi eksitus. "Mina ei ole üheski üheski poliitilises liidus, parteis – vastus on absoluutselt "ei" ja pole kutsutud ka," kommenteeris Kangro.

Seda, et Kangro nimi Sõõrumaa vihikulehel on, pidas kunstnik suureks auks, kuid välistab seose loodava nimekirjaga. "See on väga suur au, aga tõesti ei ole kutsutud. See on kindlasti väike eksitus. Urmas Sõõrumaa on selline tegus inimene, kelle mõte läheb ees ja teinekord tegu ei jõua järele," märkis Kangro, lisades, et soovib Sõõrumaale oma tegudes edu, jõudu ja positiivsust.