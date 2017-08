Tegusa Tallinna kampaaniajuht tunnistab programmi üldsõnalisust

Esmaspäeval avaldatud valimisliidu Tegus Tallinn üldsõnaline valimisprogramm täieneb kuni septembrini, ütles Tegusa Tallinna kampaaniameister Mart Luik.

Luige sõnul levis avaldatud põhimõtete kogumik valimisplatvormi pähe, kuigi tegelikult on valimisliidul välja töötatud ka tegevuskava, mis koondab kokku Luige sõnul lakoonilisel ning valijale lihtsal moel kõik juhtmõtted, millest Tegus Tallinn lähtub.

„Panime kokku kondikava, et meil ei tekiks olukord, kus meil üldse mingit nägemust ei ole, seetõttu sai ta suhteliselt lakoonline," sõnas Luik.

Dokument on napilt A4-pikkune, mis on kontrastne teiste Tallinna linnas kandideerivate erakondade valimisplatvormidega, mille ulatus võib olla kümneid lehti. Luik nentis samas, et valimisliitude ja üksikkanditaatide platvormid ongi alati lühemad.

Tegus Tallinn kutsub üles huvilisi osalema töögrupi töös, et töötada välja valimisplatvormi lõplik nägu. Kokku on kavas luua 11 gruppi, kust igaühte otsitakse vähemalt kaht inimest. Valdkonnad, milles Tegus Tallinn soovib enda lubadusi laiendada on: linnajuhtimine, sotsiaalvaldkond, tuleviku linnaruum, haridus, innovatsioon, linna ettevõtlus ja rahandus, kultuur, turundus ja turism, sport, kultuur, erinevad rahvusgrupid ning noored.

Luik peab endale südamelähedaseks innovatsiooni valdkonda ning tegelemist Tallinna brändi arendamisega.