Tegus Tallinn varjab oma kodulehel koostööd Savisaare valimisliiduga

Tulevatel valimistel Edgar Savisaare valimisliiduga ühes nimekirjas hääli püüdev Tegus Tallinn jätab oma kodulehel märksa iseseisvama mulje. Kui Savisaare liidu koduleheküljel on tähelepanu saanud kõik nimekirja kandidaadi, siis Tegus Tallinn on oma kodulehel savisaarlased välja praakinud.

Kui minna Savisaare valimisliidu koduleheküljele, on kohe näha ühise valimisliidu logoks kujunenud kahevärvilist Tallinna siluetti, milles roheline pool tähistab mõistagi savisaarlasi, oranž aga Tegusat Tallinnat.

Eraldi kodulehekülge omav Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa eestveetav valimisliit aga nii suurt liitude vahelist seost ei näita. Ühe näitena on näha kohe esileheküljel, et täielikust siluetist on välja jäetud Savisaare osa.

Teise olulise erisuse saab välja tuua kandidaatide nimekirjast. Savisaare kodulehel on uhkelt rivis kõik ühisesse nimekirja kuuluvad kandidaadid. Kui aga Tegusa Tallinna koduleheküljel kandidaatide nimekirja vaadata, siis on näha, et savisaarlased on sealt välja praagitud.

Võtame näiteks Kesklinna piirkonna. Alloleval pildil on kuvatõmmis Tegusa Tallinna koduleheküljelt.

Juba kandidaadi numbritest näeb eelneval pildil, et numeratsioon ei jätku korrapäraselt. Põhjus selles, et nende vahele jäävad savisaarlased. Järgneval pildil näeme kogu ühise nimekirja Kesklinna kandidaate. Kuvatõmmis on tehtud Savisaare valimisliidu koduleheküljelt.

Tegusa Tallinna kodulehel on aga üks koht, kus on liitlast mainitud - programmi peatükk. Kuid kuna programm on suuremas osas äravahetamiseni sarnane juba ammu Savisaare valimisliidu avaldatud programmiga, oleks ka ebaviisakas autorile viitamata jätta.

Sõõrumaa ütles Delfile, et kodulehel toimuv on tehniline rike ega ole seotud koostööpartnerite varjamisega. "Me ei häbene neid. Koduleht on lihtsalt tegemisel. See sai pooliku variandina üles ja täna õhtuks pidi olema tõesti valmis. Homme lõunaks on kõik korras," ütles ta.