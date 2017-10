Tegus Tallinn ja Savisaare liit kasutas oma kandidaadi pildina võhivõõrast muusikut

Tegusa Tallinna ja Savisaare liidu väljaande Tallinna Ekspressi kandidaatide nimistust võib leida ka teiste seas Roman Sahhatovi nime ja muusik Anto Siimsoni näoga volikokku pürgija.

Ansambel Väliharfi koosseisuline liige Marko Matvei postitas täna sotsiaalmeediasse pildi, kus Roman Sahhatovi nime ilustab pilt tema kamraadist, kellega koos ansamblit veab. Mees avaldas imestust, et eile reageeris sõbrapoiss veel nimele Anto.

Anto Siimson on samuti juba asjaga kursis, kuid tal ei ole õrna aimugi, mismoodi säärane eksitus juhtuda sai. "Kõigepealt helistas sõber päevaaeg ja ütles, et "tere Roman Sahhatov." Ma ei saanud aru, mis nalja ta teeb," rääkis Siimson Delfile.

"Selle pildi tegi meie hea sõber ja kamraad Haapsalust kunagi siis, kui alustasime Väliharfi all enda muusikalist tegevust," rääkis Siimson. Pildi originaalil on ka tegelikult Matvei peal, ent lehe jaoks on välja lõigatud just Siimson. "Minu nägu sobis ilmselt härra Romaniga pisut paremini," muigas Siimson.

Siimsonil endal ei ole aga mingisuguseid suhteid ei kõnealuse valimisliidu ega ühegi teise parteiga. Ka Sahhatovi nimi ei ütle talle midagi. "Müstiline asi, mis mul pole kunagi elus juhtunud. See on nii totter ja naljakas."

Miks valimisliit kasutab oma kandidaatide piltidedena võõraid muusikuid, ei ole veel selge, sest telefoni liidu pressiesindajaga ei ole seni olnud võimalik kontakti luua.

Tegelikult näeb Sahhatov välja selline.