Tegus Tallinn arutab liitumist Savisaare liiduga

Valimisliidu Tegus Tallinn üks eestvedajaid Jüri Mõis kinnitas ERR-ile, et täna toimub kohtumine Olga Ivanova ja Edgar Savisaare valimisliidu esindajatega, et arutata võimalikku liitumist.

"Jaa, kindlasti," vastas Mõis küsimusele, kas arutelu all on ka potentsiaalne liitumine.

"See kõik on kaalutlus, et missugune olukord annaks meile meie arvates rohkem hääli. Kui kumbki pool leiab, et nad mõlemad võidavad sellest, siis tulebki nendest kaalutlustest lähtuda. Siin on palju püütud meid häbimärgistada, et mida te inimesed mõtlete, lähete nüüd Savisaarega kokku. Ega me ei lahustu. Ega Jüri Mõisast ei saa rohkem Savisaart pärast seda. Mina jään ikka enda vaadete juurde ja teised meie liikmed jäävad ikka enda vaadete juurde. Ühes linnas me peame elama, ühes volikogus me peame elama. Pigem loodan ikka mina Savisaart ravida, mitte vastupidi, kui meil õnnestub koostööd teha," kommenteeris Mõis.