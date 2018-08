Tegevusjuhendaja sõnul on Valkla hooldekodus ohtlik töötada, hooldekodu pidaja ja riigi ametkonnad erilist probleemi ei näe

Tegevusjuhendaja rääkis, et Valkla Kodu töötajad on vägivaldsete asukate ees täiesti kaitsetud ja kõigis kaheksas osakonnas peavad nad ka päeval töötama üksi, ehkki ette on sel ajal nähtud kaks töötajat. Vaimse puudega, skisofreeniahaigeid või autistlikke asukaid ehk kliente on osakonnas aga enamikul juhtudest üle kümne.

Valkla Kodus on tulnud ette juhtumeid, kus asukas lööb hooldekodu töötajat seljatagant nii, et töötaja on selle tagajärjel lebanud 10–15 minutit teadvusetult põrandal ja samal ajal ei saa talle ka keegi appi tulla.

Valkla Kodus pole tööl ka ühtki turvatöötajat, kes aitaks vajadusel teisi töötajaid asukate vägivalla eest kaitsta. Delfiga rääkinud töötaja sõnul saigi rünnaku tagajärjel viga mitte valvur, vaid üks hooldekodu tegevusjuhendajatest.

Kui aga on oodata sotsiaalkindlustusameti või õiguskantsleri kontrollkäiku, siis tehakse töögraafikud ümber selliselt, et igas osakonnas oleks nõuetekohaselt tööl kaks inimest ja kord oleks majas.

Kuu aja jooksul on Valkla kodus juhtunud neli tööõnnetust, milles hooldekodu töötaja on viga saanud ja pidanud seetõttu jääma haiguslehele. Lisaks on hooldekodus suur töötajate puudus, mille vastu juhtkond midagi ette ei võtvat. Turvalisuse tarbeks on töötajatel vaid häirenupp, mis paljudel juhtudel ei tööta.