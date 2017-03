Tegevlinnapea Taavi Aas sai endale uue meedianõuniku

Tänasest alustas Tallinna linnapea nõuniku tööd Priit Simson, kelle ülesandeks on koordineerida linnapea kohusetäitja Taavi Aasa ja abilinnapeade meediasuhteid.

Simsoni tööleping on tähtajaline, teatas Raepress.

„Tegutsen uues ametis selle nimel, et Tallinna linna meediasuhtlus oleks kiire, täpne ja sõbralik,“ ütles Simson. „Ajakirjanikud on linnavalitsusele asendamatuteks partneriteks Tallinna linnas toimuva kajastamisel.“

Priit Simson (39) on viimased üheksa aastat töötanud Eesti Päevalehe arvamustoimetajana, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala ning on reservohvitser.