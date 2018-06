Teeremont Tallinnas rikub ka turistide esmamulje linnast: sadamast südalinna sõidab 50 minutit! Täna oli korraga ummikus 20 bussi

„Täna oli sadama juures ummikus ligikaudu 20 turismibussi ning sadama piirkonnast välja saamisele kulus vähemalt 20 minutit,” kirjeldas Kääramees tänast vaatepilti, kui korraga saabusid Tallinnasse kaks kruiisilaeva ja Soomest tulnud reisilaev.

„Inimeste ekskursioon algab sellega, et nad seisavad ummikus. Buss ei saa isegi kruiisikailt minema,” alustab naine, „me võime ju giididena visata nalja ja rääkida, et küll meil on tore e-riik ja Skype või kaunid koorilaulud ja käsitöö, aga turistide esmamulje meie riigist on rikutud – nemad jäävad mäletama liiklusummikuid ja nahaalseid autojuhte.”

Kääramehe sõnul käituvad autojuhid linnaliikluses lubamatult. „Nad trügivad vahele ega arvesta bussidega. Vanalinnas turismigruppidega jalutades tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, et mõni kaubaauto alla ei ajaks või otsa tagurdaks.”

Olukord mõjutab Kääramehe sõnutsi enim just turismireisidega tegelevaid ettevõtteid. „Olen rääkinud ka oma kolleegidega, teiste firmade all töötavate giididega, kes on samuti arvamusel, et praegune lahendus on äärmiselt halb,” nentis ta. Kääramees leiab, et liikluse paremaks korraldamiseks sadama ümbruses oleks vaja liiklusreguleerijaid.