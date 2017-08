Tallinn-Tartu maanteel Anna juures on täna teeremondi tõttu liiklus tõsiselt takistatud.

Mitme Delfile tulnud teate kohaselt on liiklus Anna juures väga aeglane ja ummik algab juba kaks kilomeetrit enne Annat. Üks Paide arvamusfestivalile suunduja märkis, et ummik on suur ja paisub.