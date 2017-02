Teenetemärgi pälvinud riigiprokurör Andres Ülviste: kui tuttav sõnumi saatis, ei saanud esialgu üldse aru, millest jutt

Riigiprokurör Andres Ülviste oli üks 113-st oma alal palju saavutanud inimesest, kes pälvis presidendilt teenetemärgi.

„Ma arvan, et praegu on veel vara rääkida tunnetest riikliku tunnustuse puhul. Esialgu võin seda öelda küll, et mul on suur au olla selles nimekirjas,” ütles Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud Ülviste täna Delfile.

Hetkel puhkusel viibiv Ülviste sai rõõmusõnumi täna hommikul kell 9.32. „Just sel ajal saabus minus arusaamatust tekitanud sõnum ühelt healt tuttavalt. Ei saanud esialgu üldse aru, millest jutt. Seejärel tulid järgmised sõnumid ja telefonikõned ning siis olin juba pisut targem, aga uudise peale siiski suhteliselt sõnatu,” rääkis tunnustatud riigiprokurör.

Ootamatu uudis keset puhkust



Eelinfot selle kohta, et Ülvistet üldse kusagile esitatakse, polnud tal vähimatki. „Täna hommikul tulnud uudis oli väga ootamatu, isegi ei aimanud mitte midagi. Olin puhkusel, 3-4 päeva igasugusest netilevist väljas olnud. Varem pole ka vihjatud.”

„Kõige rohkem valmistab oma töös praegu rõõmu see, et hetkel ei pea tööd tegema ning enim muret teeb see, et hetkel ei saa tööd teha,” naljatles Ülviste vastuseks küsimusele, mis enim rõõmu või muret teeb.

Andres Ülviste on riigiprokurör, kes on aastate jooksul menetlenud riigi jaoks olulisi asju ülima põhjalikkusega ja korrektsusega ning on kolleegide sõnul heaks eeskujuks ja juhendajaks noorematele kolleegidele.

Lisaks prokuröritööle on Maalehes ilmunud tema naljanurk. Tema poolt välja antud raamatud toovad inimeste ette intelligentset huumorit ja põnevaid tähelepanekuid õigussüsteemi kohta.

Tänases Maalehes kirjeldasid kolleegid riigiprokuratuurist Ülvistet nii: „Ülviste on tõsine prokurör, samas pole kuiv ametnik.” Kolleegid valisid Andres Ülviste aasta prokuröriks 2004. aastal, nüüd tuli presidendilt kõrge autasu tehtud töö eest — Valgetähe IV klassi teenetemärk.

President Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel meie riigi teenetemärgid tänuks 113 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks.

„Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti — avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele,” kirjutas president Kaljulaid otsuse eessõnas.

Vabariigi President annab teenetemärgid üle iseseisvuspäeva eel, 23. veebruaril NUKU teatris.