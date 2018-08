"Teeme ära" üks algatajest Tatjana Lavrova õpetab Baikali ääres kohalikele, kuidas Eesti moodi talguid teha

Ülemaailmne liikumise koordinaator on tallinnast pärit Tatjana Lavrova, kes on lõpetanud Lasnamäe Vene gümnaasiumist, Tallinna Ülikoolist ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist. Tatjana on alati olnud haaratud looduse ja keskkonnakaitsega seotud teemadest. Ta oli vabatahtlikuks ka esimese "Teeme Ära" juures 2008. aastal.

Tanja on varasemalt töötanud ka Eesti venekeelses meedias ja meenutab siiani, et, ajairjanduses oli üks raskemates ülesannest, see kuidas selgitada venekeelsele publikule, mida "talgud" tähendavad, kuidas need erinevad laupäevakutest ja miks nad üldse peaksid nendega ühinema.

Nüüd läks noor naine laia Venemaale sama asja ajama ja ärgitab kohalikke aktiviste oma entusiasmiga parimal võimalikul moel läbi viima World Cleanup Day`d Venemaal. Praegu on Tatjana ökoloogilises laagris Baikali järve ääres, kus ta kohtub kohalike Teeme Ära («Сделаем!») aktvistide rakuga. Lisaks sellele tegeleb Tanja konnade päästmise, heategevusürituste korraldamise ja holistika kunsti tundma õppimisega.