Teele Pehk: järgmisel paarikümnel aastal võiks ära õppida kodanikukeskse riigikorralduse

Pehki sõnul on Eestis 25 aastaga ära õpitud menetlemiskesksus ja seaduste kuulekas täitmine. "Mis oleks, kui me nüüd järgmised paarkümmend aastat õpiksime ära kodanikukeskse riigikorralduse?" küsis ta.

Pehki hinnangul aitab kasutajakeskne riik inimestel õnnelik olla. "Seda on tõestanud Hollandi sotsioloog Ruut Veenhoven, et halduskorraldusel ja inimestel eluga rahulolul on otsene seos," märkis ta.

"Mida vähem bürokraatiat, vohavat seadusloomet, seda paremini saavad ametnikud, huvikaitsjaid, ühendused ja ettevõtjad tegeleda oluliste küsimustega. Mida rohkem on usaldust ja toetavat keskkonda, seda strateegilisem ja suurem mõju on kodanikualgatustel, sotsiaalsel ettevõtlusel, vabatahtlikel tegudel. Mida avatumalt ja rohkemate omanikega ühiseid kokkuleppeid või strateegiaid ellu viiakse, seda väiksem on vajadus kontrollida selle muutuse edenemist. Mida rohkem on avatud andmeid, seda kergem on nurjatute probleemide põhjuseid leida ja kasutajakeskseid lahendusi luua," loetles Pehk.