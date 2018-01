Teeinfo: teedel on soodsad tingimused libeduse tekkeks

Peatselt saabuva lume ja lörtsisaju tõttu võivad teed muutuda libedaks, mistõttu autojuhtidel tuleb olla ettevaatlik.

Täna pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel niisked või märjad. Temperatuurid on kõikjal kergelt plusspoolel. Paiguti sajab vihma ja on udu.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab õhtul Kesk- ja Ida-Eestis lörtsi, kohati ka vihma ja lund. Öö hakul sajab veel Ida-Eestis kohati lund ja lörtsi. Vastu hommikut jõuab saartele uus sajuala – sajab nii lund, lörtsi kui vihma. Paiguti on udu.

Õhutemperatuur on nullilähedane ning teedel on soodsad tingimused libeduse tekkeks.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele liiklemisel talvistes teeoludes:

Libeduse oht on kõige suurem sildadel, viaduktidel, metsavahelistel teelõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses, raudteeülesõitudel jm. Neis kohtades toimub rohkem pidurdamisi ja kiirendamisi ning lumi ja jää lihvitakse kiiremini libedaks.

Liiklejatelt ootame infot teeolude kohta telefonil 1510.

Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.