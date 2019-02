Teehooldusfirma: Atko veeretab oma süü meie õlule

Harku vallas sõitis reede hommikul teelt välja Atko Liinid OÜ-le kuuluv koolibuss. Bussifirma ütles siis, et õnnetuses on süüdi "lausa erakordselt libedad" teeolud ja seega vastutab õnnetuse eest hoopis teehoolet tegev ettevõte Strantum OÜ.

Ettevõte väitis ka, et nende bussijuhid on pidevalt edastanud infot, et Harku valla väiksemad teed, mida kasutavad liiklemiseks siseliinide bussid, on väga libedad ja hooldamata. Atko ütles Delfile, et on sellest informeerinud ka Põhja-Eesti Ühistranspordikeskust.

OÜ Strantum juhataja Meelis Härmsi sõnul ei vasta kumbki Atko väide tõele.

Tema selgitas, et Atko dispetšer teatas reede hommikul veidi enne kella kaheksat, et buss vajus kraavi ning seepeale saadeti Humala teele traktor graniidiga, et ta teeks libedusetõrjet ning aitaks bussi teele tagasi.

"Traktor oli Humala teel 8.15 ajal ning andis teada, et graniiti vaja ei ole, kuna Humala teel oli suuremas osas pinnatud kate puhas. Buss oli sõitnud liiga teeserva ning vajunud põllule. Libeduse tõttu seda juhtuda ei saanud," ütles Härms.

Ta lisas, et Humala teed kontrolliti ka veel kella 11 ajal ja tee vastas täielikult seisunditasemes toodud nõuetele.

Tõepõhja pole Härmsi sõnul all ka väitel nagu oleks kehvade teeoludega pidevalt probleeme olnud.

"Delfis Atko poolt toodud väide, et valla teed on pidevalt hooldamata ning libedad ja et nemad on meie, valla kui ka bussivedu korraldava transpordikeskuse tähelepanu sellele korduvalt juhtinud, ei vasta tõele. Meile kui teehooldajale ei ole Humala tee kohta tulnud Atkost mitte ühtegi e-kirja ega kõnet. Seda terve selle talve jooksul!" ütles Härms.