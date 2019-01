Teatri NO99 sihtasutuse likvideerimine kestab vähemalt pool aastat

"Teatri NO99 töötajad on koondamisteated kätte saanud. Likvideerimine on pooleli ja vajalikke toiminguid likvideerimiseks tehakse," ütles kultuuriministeeriumi pressiesindaja Meelis Kompus Delfile.

Pärast Vabariigi Valitsuse nõusolekut lõpetada Sihtasutus NO99 tegi asutaja, mille õigusi teostab kultuuriministeerium, sihtasutuse lõpetamise otsuse, mis on esitatud registrile. NO99 likvideerijaks on määratud Ene-Liis Semper, kes korraldab sihtasutuse likvideerimist.

Seaduses on ette nähtud tähtajad, millest tuleb kinni pidada, enne kui sihtasutuse saab registrist kustutada. See hõlmab ka kehtivate lepingute lõpetamine. "Likvideerimine kestab minimaalselt umbes kuus kuud," sõnas Kompus.

NO99 teatrihoonesse uue tegevuse toomiseks on Kompuse kinnitusel kavas ideekonkurss. "Konkursi viib läbi kultuuriministeerium koos SA Vanalinna Teatrimajaga ja see kuulutatakse välja jaanuaris ehk siis üsna peatselt," sõnas Kompus.

Nagu varasemast teada, saab SA Vanalinna Teatrimaja planeeritud sündmuste teenindamiseks vajalike tehniliste töötajatega töösuhte sõlmida juba varem. "See on vajalik, et tagada vähemalt 2019. aasta kevadeni kokku lepitud ja ka võimalike lisanduvate sündmuste toimumine," märkis Kompus.