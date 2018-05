Teater R.A.A.A.M. korraldab Siberis Eesti kultuuri päevi

Homme algavad Siberi suurimas linnas Krasnojarskis Eesti kultuuri päevad, mida korraldavad teater R.A.A.A.M. ja EV100. Kavas on teatri-, kino-, kunsti- ja muusikaprogramm, mis leiab aset 16.-20.mai 2018.

Krasnojarski Noorsooteatris saab näha teatri R.A.A.A.M. kahte eestikeelset lavastust, A.Kitzbergi "Libahunt" (lavastaja jakuut S.Potapov) ning H. Boytchevi "Fenomen" (lavastaja M.Kalmet). Minusinski Draamateater esitab Aleksei Pesegovi lavastust "Varjundid", mis on valminud A.H. Tammsaare samanimelise novelli ainetel. Kuulsa kohverteatriga on kohal Heino Seljamaa, kes annab lastele 6 etendust. Kultuuripäevadel toimub ka Oleg Loevski teatrilaboratoorium, mis seekord baseerub ainult Eesti dramaturgiale. Kinomajas Dom Kino toimub eriprogramm eesti filmidega "Supilinna salaselts" ja "Viimne reliikvia". Kunstinäituseid näeb üle linna, esindatud on Tauno Kangro taiesed, Ervin Õunapuu fotonäitus, dokumentaalsed fotonäitused setudest ja Siberi eestlastest. Pidulikul ava- ja lõputseremoonial esinevad Lõuna-Eesti ansambel Mahmõr ning Ülem-Suetuki pasunakoor.