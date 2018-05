Teater NO99 tõmbab tegevust koomale ja koondab töötajaid

Teater NO99 teatas sotsiaalmeediapostituses, et sulgeb enne jaanipäeva teatri kohviku ja lõpetab ka tantuspeod.

Teater põhjendab tegevuste kokkutõmbamist sooviga keskenduda teatritegemisele.

NO99 majandusasta aruannetest on aga näha, et teatri rahaline seis olnud juba mõnda aega halb, kuid puudjääk on kaetud riigi toetusega. Nii seisab 2017. aasta majandusaasta aruandes, et SA Teater NO99 lõpetas 2017. aasta kahjumiga, kuna mitmed festivalide külastused läksid prognoositust kallimaks ning uuslavastuste piletitulu ja restorani müügitulu osutus väiksemaks. Kultuuriministeeriumiga sõlmiti 2018 toetusleping summas 1 169 960 eurot.

Delfile teadaolevalt on teater koondanud ka mitu tehnilist töötajat.

Tänases Eesti Päevalehes ilmus artikkel, kus märgiti, et NO99-t ei külasta piisavalt palju inimesi ja saalide täituvus on tänavu vaid 60 protsenti.