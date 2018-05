Teater NO99 tõmbab tegevust koomale ja koondab töötajaid

Teater NO99 teatas sotsiaalmeediapostituses, et sulgeb enne jaanipäeva teatri kohviku ja lõpetab ka tantuspeod.

Teater põhjendab tegevuste kokkutõmbamist sooviga keskenduda teatritegemisele.

NO99 majandusasta aruannetest on aga näha, et teatri rahaline seis olnud juba mõnda aega halb, kuid puudjääk on kaetud riigi erakorralise toetusega.

Delfile teadaolevalt on teater koondanud ka mitu tehnilist töötajat.

Tänases Eesti Päevalehes ilmus artikkel, kus märgiti, et NO99-t ei külasta piisavalt palju inimesi ja saalide täituvus on tänavu vaid 60 protsenti.