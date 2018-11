Teater NO99 maja saatus on otsustatud: hoone jääb etenduskunstidele

Kultuuriministeeriumi pressiesindaja Meelis Kompuse sõnul on majja juba praegu planeeritud rida tegevusi kuni 2019. aasta märtsini ja need üritused toimuvad kindlasti.

Kultuuriministeeriumi kuulutab välja ideedekonkursi, kuidas maja tulevikus etenduskunstidega täita. Ideid on laekunud ka praegu, kuid kultuuriministeerium palub need pärast konkursi väljakuulutamist vastavalt konkursi reeglitele uuesti vormistada, kuna praeguseks saabunud kirjad on väga erineva detailsuse astmega ning pigem käsitletavad arvamusavaldustena.

NO99 teatri hoonet haldab SA Vanalinna Teatrimaja, mille on asutanud kultuuriministeerium, Tallinna linn ja SEB pank. Sihtasutus on teatrist eraldiseisev ja teatri likvideerimine maja omavale sihtasutusele otseselt mõju ei avalda.

Kuna tehniline valmisolek hoones etendusi anda on ka praegu olemas, on võimalik, et SA Vanalinna Teatrimaja võtab edaspidi lisaks hoone haldamisele enda kanda ka etenduste tehnilise toe tagamise nagu valgustamine, heli jne. Selleks oleks neil peaksid nad sõlmima lepingud vajalike töötajatega, kes etendusi tehniliselt teenindaksid.

Teatri likvideerimisega hakkab tegelema kultuuriministeerium

Praegu on teater NO99 likvideerimise osas kooskõlastus tulemas rahandusministeeriumist. Kui kõik läheb sujuvalt, on plaanis sihtasutuse lõpetamine anda otsustamiseks valitsusele juba sel nädalal.

Kui valitsus on kultuuriministeeriumile volituse teatri tegevuse lõpetamiseks andnud, vormitstatakse otsus sihtasutuse tegevuse lõpetamiseks. Sellele järgnevad ülejäänud vajalikud sammud nagu koondamised, Töötukassa teavitamine jne.