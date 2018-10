Teater NO99 lõpetab tegevuse! Kollektiiv: otsus teeb meile haiget, aga samamoodi edasi minna ei saa

Olgu vaherepliigina öeldud, et ministeerium ja teatri nõukogu on meie otsusega kursis. Me oleme nendega kooskõlastanud põhilise − jaanuaris 2019 lõpetab Teater NO99 tegevuse. Järgmisel nädalal anname kolm viimast etendust lavastusega "NO30 Kihnu Jõnn", detsembri lõpus külalisetenduse Moskvas lavastusega "NO43 Kõnts". Siis on kõik. Kuidas täpselt lõpetamine käib, mis leping faksitakse kuhu, kelle telefon heliseb millal − seda me täna öelda ei oska. Aga varsti oskame. Selle nimel oleme ministeeriumi ja nõukoguga juba koostööd alustanud.

Meie ideaal on algusest peale olnud muutumatu: keskenduda maksimaalselt kunstiteosele, mis sünnib kõigi teatris töötavate inimeste ühise jõupingutuse, ühise põlemise, ühise armastuse tulemusel. Me täname selle eest oma publikut: kõiki, kes on aastate jooksul pühendanud hetke enda elust, et olla koos meie lavastustega. Me hindame seda hetke väga kõrgelt. Me täname kõiki inimesi, kes on meiega aastate jooksul koostööd teinud. Kes on viibinud meie proovisaalis, tööruumides, kabinettides, etenduse ajal puldis, vaheajal eesriide taga, eesriide ees, trepil, kassas, grimmitoolis, töörõdul ning lava peal − me täname kõiki ja me ei unustanud kedagi, mitte kedagi. Me täname kõigi nende hetkede eest. Me täname kriitikuid ja kaasamõtlejaid, kes on meid oma halastamatuse ja soojusega sundinud eneselt veel rohkem nõudma. Me täname Eesti riiki ja maksumaksjaid, tänu kellele meil on olnud 14 aastat privileeg teha kunstiliselt sõltumatut teatrit ja pühenduda täielikult kunstile. See on olnud õnn. See on olnud oluline. See on olnud erakordne võimalus. Me loodame, et Eesti riik leiab endas jõudu toetada nii, nagu ta on toetanud Teater NO99t, ka teisi, kellel sarnased eesmärgid, tahe ja ideaalid. Ja me täname midagi, millel pole õigupoolest kontuuregi, millel pole lõhna ega värvi, millest suits liigub läbi ja mida tuul ei kõiguta, kuid mis on ometi olnud meie jaoks kõige olulisem − see on armastus. Armastus, mis võtab teatris kõige erinevama kuju: ta ilmutab end proovis ja hommikusel töökoosolekul, ta muutub tajutavaks töökojas või helipuldis, ja ennekõike on ta kohal siis, kui saalis istute teie ja laval oleme meie. See ongi teatri tuum. See ongi teatri mõte. See üürike, kuid ometi ilma lõputa hetk armastust. Täna on tunne, et teater saab otsa − ja armastust on olnud väga palju.

Koos aktsioonidega esietendus Teater NO99s kokku täpselt 100 kunstiteost. Nad kõik said alguse proovisaali pimedast nurgast, teadmatusest ja ühest haprast momendist, mil kõik võib puruneda sealsamas. Ikka ja jälle viisime end tagasi hetke, mil me ei teadnud, kuidas edasi minna. Kus meie oskustest, ajaloost ja eelarvest polnud mitte mingit abi. Kus püstitatud ülesanne tundus võimatu täita, ettevõetud kujutlus lootusetu ellu viia, ja ühiselt unistatud kunstiteos näis olevat kättesaamatus kauguses. Vahel ta jäigi kättesaamatuks. Vahel me ebaõnnestusime. Tegime valesid valikuid. Kuid me ei häbene öelda: meil oli alati uudishimu, lootust ja usku, et edasi liikuda. Kust see tuli? See tuli isetust koostööst. Me usume, et Teater NO99 põhines isetusel. Iseenese äraandmisel millegi meist suurema nimel.

Kas mäletad, Andres, kuidas sa kord teise korruse fuajees klaverit mängisid − teater oli tühi, akende taga oli varakevad ja tuul puhus kusagil midagi, hiiglaslikud lühtrid kroonisid sind, kui sa valge klaveri taga istusid ja "Hirveküti" meloodiat mängisid. Kas mäletad, Andres? Seda hetke sealt filmist, kus jäetakse hüvasti. Jäetakse hüvasti teadmisega, et uuesti samal moel ei kohtuta enam kunagi. Mitte kunagi. Me tegime iga lavastust nagu viimast ja mängisime iga etendust nagu viimast. Ja me tegime ka seda teatrit nii, nagu see oleks viimane teater, mida me teeme. Teater NO99 oli vaid hetk. Samasugune hetk nagu etenduse lõpul saabuv pimedus, mil järsult kustunud prožektorid veel vaevukuuldavalt pragisevad; mil publik ei ole veel välja hinganud; mil näitlejad on kusagil pimeduses olematuse ja olemise piiril tardunud; mil valgusmees hoiab heeblit oma nimetissõrme all, väikesed ootusärevad piisad pärlendamas sõrmepadjakesel; mil inspitsient vaatab pimedusse ja mõtleb hetkeks millelegi tundmatule; mil lavamees hoiab töörõdul haamrit peos ja hinge kinni, nagu kardaks ta purustada midagi nähtamatut; mil all kabinettides on inimesed tõstnud pead ja kuulatavad krapist seda hetke, seda lühikest maagilist hetke, mil kõik, mis on olnud, on lakanud olemast, ja kõik, mis tuleb, pole veel sündinud. Teater NO99 oli säärane hetk.