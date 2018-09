Teadusnõukogu: Euroopa teadusrahastuses edukaks osalemiseks vajame riiklikke prioriteete

Euroopa Komisjon on ette valmistamas jätku teaduse ja innovatsiooni rahastamise programmile Horisont 2020, mis oli 77 miljardi euro suuruse eelarvega Euroopa Liidu läbi aegade suurim. Eesti on selles programmis viie kõige edukama riigi hulgas, olles osalenud juuni seisuga 406 projektis, mille eelarve oli üle 115 miljoni euro. Edukust näitab ka see, et EL-i rahastus ühe teadustöötaja kohta on meil 165 protsenti riikide keskmisest ning rahastuse mahult oleme lausa 264% EL-i keskmisest.

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, rahandusminister Toomas Tõniste ning valitsuse nimetatud liikmetena Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Toomas Luman, Gunnar Okk, Mart Saarma, Oliver Väärtnõu, Tarmo Soomere ja Toomas Tamsar.