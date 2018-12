Teadlaste poolt kahtlasteks loetud väidetega vaktsineerimisvastane raamat korjati Rahva raamatu poest müügilt

Raamatu avaldamisega seotud inimesed ning nende toetajad on internetis väljendanud usinalt pahameelt ja müüvad raamatut teistes kanalites (nt Apollo ketis ja interneti kaudu). Kogu juhtumiga on seotud rida rohkem ja vähem veidraid nüansse, kirjutab ERR.

"Vaktsineerida või mitte?" on raamat, mille põhiautorid on itaallased Stefano Montanari ja Antonietta Gatti ning prantslane Serge Rader. Nende uurimuse lühikokkuvõte on see, et analüüsiti umbes 30 Euroopas levinud vaktsiini elektronmikroskoobi abil ning neist leiti erinevaid potentsiaalselt kahjulike ainete nanoosakesi. Autorite väitel on just see põhjus ning tõestus, miks vaktsiinid tekitavad autismi, allergiaid, hulgiskleroosi ja palju teisi tõsiseid asju. Kuna autorid on töötanud ülikoolide juures, on süüdistused väga tõsised ja esitatud asjaliku teaduse pähe.

Lähemalt vaadeldes selgub aga rida pehmelt öeldes kummalisi üksikasju. Esiteks avaldati uuringu tulemused ajakirjas International Journal of Vaccines and Vaccination. Kuigi ajakirjal on näiliselt asjaliku teadusajakirja nimi, kirjastab seda firma MedCrave, mida tuntakse raha eest teadusartiklite avaldajana. Siin pole tegemist korraliku eelretsenseeritud teadusajakirjaga, vaid väljaandega, mis müüb näilist tõsiseltvõetavust ja avaldab kõik, mille eest talle makstakse. Seetõttu tõsised teadusartiklite andmebaasid (nt PubMed) nende artikleid üldse ei kajasta.