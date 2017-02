Teabeameti juht hoiatab Eestisse saabuvaid Briti sõdureid Vene armulõksude ja lavastatud kakluste eest

Venemaa võtab märtsi lõpus Eestisse paigutatavad Briti sõdurid sihikule, hoiatas Teabeameti juht Mikk Marran intervjuus ajalehele The Times. Eesmärk on diskrediteerida NATO idatiiba kindlustama saabuvat alliansi missiooni.

Marran ütles The Timesile, et „vastasmeeskonnalt“ on oodata armulõkse, lavastatud kõrtsikaklusi, et näidata Briti sõdureid kõrilõikajatena, ning salajasi katseid murda sisse sotsiaalmeediakontodesse, et leida informatsiooni väljapressimiseks.

Eesti ja Briti ametnikud on seda ohtu Marrani sõnul kuid arutanud, et valmistada 800 Eestisse paigutatavat Briti sõjaväelast ette külma sõja stiilis spioonimänge vältima.

Marran ütles The Timesile, et 4000 NATO sõduri paigutamine Venemaa läänepiirile annab Moskvale ideaalse võimaluse luua väärmulje lääne agressioonist, levitades valeuudiseid Kremli-meelsete meediaväljaannete kaudu.

„Me juba näeme midagi sellest. Mõnevõrra müra umbes selles laadis, et „kohalik elanikkond neid vägesid ei tervita“,“ ütles Marran. „Tuleb 800 noort Briti sõdurit. Inimesed hakkavad reisima oma baasidest linnadesse. Ilmselt hakkavad nad pubidesse sisse põikama. Me ei saa välistada mõningaid kaklusi, mille võib esile kutsuda vastasmeeskond, nagu me seda Eestis kutsume. Näiteks traditsioonilised armulõksud ja nii edasi.“

Eelmisel aastal sattus kohalikega kaklusse kaks Lätis õppustel olnud Briti sõdurit ning seda filmis Vene-meelse meediaväljaande võttegrupp. See tekitas muret Venemaa toetatud vandenõu pärast Suurbritannia maine määrimiseks, kirjutab The Times.

„Kindlasti oli sellel mingi Vene taust juures,“ kommenteeris Marran.

Marran kommenteeris The Timesile ka Teabeameti aastaraamatu hoiatust, et Venemaa võib sekkuda tulevastesse valimistesse Prantsusmaal, Saksamaal ja Hollandis.

„Kasutada võidakse küberspionaaži, kasutada võidakse desinformatsioonikampaaniaid, väljapressimist varastatud andmete alusel näiteks,“ lausus Marran. „Neil on tohutu tööriistakast.“