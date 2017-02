Teabeamet: Islamiriik suundub üha enam põranda alla, keerukaid terrorirünnakuid hakatakse juhtima Euroopast

Üha kahanev Islamiriigi territoorium Süürias ja Iraagis surub organisatsiooni nn põranda alla ning suurendab tõenäosust, et Euroopa-suunalisi terrorirünnakuid hakatakse juhtima Raqqa asemel Euroopast, selgub teabeameti täna avaldatud raportist.

Ameerika Ühendriikide juhitud koalitsioon on alates rünnakute algusest 2014. aastal sooritanud Iraagis üle 9600 ja Süürias üle 5000 õhurünnaku Islamiriigi vastu, rünnakute tagajärjel on oluliselt vähenenud Islamiriigi territoorium. Möödunud aastal kaotati ka otsekontakt olulisima ühenduskanaliga välismaailmaga – Türgi piiriga.

Pikemas perspektiivis võib oodata, et Islamiriigi mõjukus väheneb ainuüksi finantside kokkukuivamise tõttu. "Kalifaadi" likvideerimise korral Süürias ja Iraagis läheb Islamiriik põranda alla ja kavatseb võitlust jätkata geriljataktikaga, muutudes traditsiooniliseks terroriorganisatsiooniks.

Hoolimata tagasilöökidest Süürias ja Iraagis ei ole vähenenud Islamiriigi ülemaailmne haare ja võime korraldada terroriakte. Tagasilöökide tõttu Süürias ja Iraagis on üha tõenäolisem, et keerukaid Euroopa-suunalisi rünnakuid hakatakse juhtima Raqqa asemel hoopis Euroopast.

Territooriumi kaotamise tõttu on Islamiriigi retoorikas toimunud oluline muutus: Islamiriigile ei ole enam oluline territoorium, vaid ideoloogia. Senisest enam rõhutatakse terrorirünnakute korraldamist Läänes. Läänemaailma vastaste rünnakute planeerimine on lahutamatu osa Islamiriigi ideoloogiast.

Võib eeldada, et terrorirünnakud muutuvad veelgi oportunistlikumaks – nende sihtmärke ja rünnaku sooritamise vahendeid on järjest raskem ennustada. Rünnakud võivad muutuda ka jõhkramaks, kuna nende avastamise tõenäosus väheneb.

Pikaajalise sõjakogemusega Süüriast saabuvad Islamiriigi võitlejad võivad tekitada pikaajalisi julgeolekuprobleeme. Olukorra muudab keerulisemaks kinnitust leidnud fakt, et terrorirühmituse liikmed kasutavad Euroopasse imbumiseks ebaseaduslikku rändevoogu. Ohuks on ka Süürias võitlevate terroriorganisatsioonide liikmetega kokku puutunud või nendelt mõjutust saanud ning radikaliseerunud isikute arvu suurenemine immigratsiooni sihtriikides.

Islamiriik suudab endiselt inspireerida ja värvata kergesti mõjutatavaid isikuid, kes innustuvad sotsiaalmeedias levivast rünnakuid õhutavast Islamiriigi ideoloogiast ning varasematest terroriaktidest. Samas on vähenenud Islamiriigi propagandavideote ja –piltide maht: kui 2015 valmistati 700, siis 2016. aasta augustis 200 propagandatoodet. Vähenenud propagandavõimekus vähendab ühtlasi tema võimet inspireerida või värvata uusi liikmeid ja aitab seega pikas perspektiivis vähendada akuutset terroriohtu Euroopas.

Ameerika Ühendriikide rahvusliku terroritõrjekeskuse andmetel on Islamiriigil rakukesi 18 riigis üle maailma, allorganisatsioone Liibüas, Egiptuses, Somaalias, Bangladeshis, Indoneesias, Filipiinidel, Afganistanis ja Pakistanis.

Loe teabeameti raportit täismahus siit.

Vaata pilte tänasest teabeameti raporti esitlusest: