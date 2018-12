Tea Varrak: minu nõudlikkus on ebamugav nende jaoks, kes ei pinguta piisavalt riigi eesmärkide saavutamiseks

Üks ministeeriumi töötaja märkis Delfile, et pinged on õhus ka täna. Paljud lootsid, et ehk taandub Varrak kriitika peale ametist, ilmselgelt seda ei juhtu. Varraku kaitseks astus välja ka minister Mailis Reps. Teisipäeval pressile saadetud avalduses ütles ta: "Täna (eile - toim) on loetud tundide jooksul suur osa ministeeriumi juhtidest väljendanud nördimust selle üle, et ministeerium on langenud põhjendamatult kriitika alla, avaldanud soovi taastada töörahu ja toetada selles juhtkonda."

Kolmapäeva hommikul salvestatud Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" sõnas peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et Reps peab taastama töörahu ministeeriumis ning võtma kontrolli alla ka selle, kuidas kantsler Tea Varrak suhtleb oma alluvatega, vahendab ERR.

Ratas rääkis, et Reps tunnistas temaga vesteldes probleeme ja lubas kantsleri korrale kutsuda. "Minu eilse vestluse järgi ei saa öelda, et Mailis Reps ütles, et kõik on ministeeriumis korras ja probleeme pole. Ka tema oli murelik. Ja ta ütles, et peab vastava vestluse oma kantsleriga lähiajal maha," sõnas Ratas.