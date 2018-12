Tea Varrak lahkub haridusministeeriumi kantsleri ametist

Reps märkis, et ministeeriumis leidub nii neid inimesi, kes Varrakut kritiseerivad kui ka neid, kes teda südamest toetavad.

Uue kantsleri otsingutest Reps enda sõnul veel mõelnud ei ole. "See tuli vahetult enne saate algust ja kindlasti ma tahan ka Tea Varrakuga endaga rääkida, aga loomulikult ma aktsepteerin tema arvamust," lausus Reps.

Tüli haridusministeeriumis

Sel nädalal jõudsid avalikkuse ette haridusministeeriumis pikalt kuhjunud pinged seoses kantsler Tea Varraku juhtimisstiiliga. Temaga kokku puutunud inimesed räägivad, et ta on võimukas, agressiivne ja kolleegide suhtes lugupidamatu. See on toonud ministeeriumis kaasa halva tööõhkkonna ja suure kaadri voolavuse.

Varrak kaitses täna enda tööpõhimõtteid. "Nõudlikkus ja mugavus ei käi kokku. Vastupidi: nõudlikkus võib kaasa tuua ebamugavust. Ebamugavust nende jaoks, kes ei pinguta piisavalt, et meie riigi eesmärke ja sihte saavutada," ütles Varrak.