Tea Varrak lahkub ametist jaanuari lõpus, uut kantslerit otsitakse uuest aastast, lahkumishüvitist kantslerile ei maksta

„Tänan Tea Varrakut, kes on kahtlemata energiliselt ministeeriumi uuendanud: nii uute kolleegide kui uute ideede näol. Samas on tehtud talle hulgaliselt etteheiteid seose tema juhtimisstiiliga. Ministrina ma ei saa nendest mööda vaadata. Kuigi viimased päevad on mõjunud ministeeriumi töörahule häirivalt, kinnitan, et meeskond toimib hästi. Kõige olulisem on taastada ministeeriumis töörahu. Olen seisukohal, et Tea Varraku soov tagasi astuda on mõistetav ja õigustatud,“ ütles minister Mailis Reps.

Vabariigi Valitsus vabastab Tea Varraku 30 päeva pärast, tema viimane tööpäev ministeeriumis on 20. jaanuaril. Uut kantslerit asutakse otsima uuel aastal. Ministeeriumi kommunikatsiooniosakond sõnas Delfile, et Tea Varrakule lahkumishüvitist ei maksta.