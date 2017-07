Taxify ühendab privaatjuhid ja taksod Tallinna suurimaks autopargiks

Taxify rakenduses hakkavad tänasest kehtima privaatjuhtidele ja taksojuhtidele Tallinnas samad hinnad ja kvaliteedinõuded. Lisaks kasutavad nüüdsest kõik Taxify juhid hinna arvutamiseks äpimeetrit ning kviitung saadetakse kliendile alati e-posti teel.

Äsja vastuvõetud uus ühistranspordiseadus võrdsustas privaatjuhtidele ja taksodele kehtivad reeglid. Sellega seoses ühendab tänasest senised Private ja Taxi kategooriad ühiseks Taxify kategooriaks, mis pakub kliendile Tallinna suurimat autoparki.

Taxify arendusjuhi Martin Villigu sõnul vähenevad uue ühendatud Taxify kategooriaga autode ettesõiduajad ning rakenduse kasutamine muutub klientide jaoks lihtsamaks. "Nüüdsest ei pea kliendid enam meeles pidama, kas tšekk tuleb küsida juhilt autos või saadetakse see e-postiga. Iga klient saab garanteeritult sõidu kokkuvõtte oma profiilis määratud e-posti aadressile," lisas Villig.

Oluline muudatus on Villigu sõnul ka platvormi ühtlustamine: "Kõikidel taksodel ja privaatjuhtidel on nüüdsest samad hinnad ja kvaliteedinõuded, lisaks kasvab uue süsteemiga taksojuhtide teenistus efektiivsuse ja täiendavate boonuste arvelt."

Selleks, et kutsuda tipptundidel rohkem juhte sõitma ja iga klient saaks soovi korral auto, kasutab Taxify vajadusel dünaamilist hinnastamist. Hinnakordaja muutub dünaamiliselt ja kehtib seni, kuniks kasvanud nõudlus on taas stabiliseerunud. "Hinnakordaja kasutamine varasemaga võrreldes ei tõuse. Oleme dünaamilist hinnastamist samal kujul rakendanud üle aasta ja kliendid on sellega kenasti harjunud. Eesmärk on pakkuda kliendile autot igal ajahetkel" selgitas Villig.

Taxify on 2013. aastal asutatud eestimaine tehnoloogiafirma, mis arendab ülemaailmset mobiilset transpordiplatvormi. Taxify tegutseb 25 linnas ja 18 erinevas riigis, vahendades aastas kümneid miljoneid sõite. Firma finantseerimiseks on kaasatud 2 miljonit eurot riskikapitali, olles selle näitajaga maailmas kõige efektiivsemalt opereeriv transpordivaldkonna mobiilirakendus. Taxifys töötab täna 150 inimest ja sel aastal on plaanis Eestisse palgata lisaks 30 arendajat ja 50 klienditoe spetsialisti.