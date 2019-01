Tavapäratu tööpakkumine otsib kaardimoori, tasu üle Eesti keskmise ning tagatud pikaaegne töösuhe

Tööpakkumisesele tasub reageerida neil, kel on hea suhtlemis-, ennustamis- ja kuulamisoskus. Siiski lubatakse, et kui ühest neist vajaka jääb, on võimalik töö käigus õppida.

Keelenõuetena peab selge olema riigikeel, kuid kasuks tuleb ka vene keele oskus. Kuna töötamine toimub kodus, siis tasub otsida vaikset nurka, milles kõnesid teha ja kaarte laduda.

Töötasuna lubatakse kuni 1500 eurot kuus.

Maagia OÜ, mis oma kollektiivi ennustajat otsib, sõlmib lepinguid siiski vaid FIE-de või OÜ-dega.

Ettevõtte esindaja Aivar Silma sõnas, et kuulutuse vastu on olnud väga suur huvi. Ta lubas, et kuna tegemist on koduse tööga, siis sobib see pigem vanemapoolsetele inimestele, kes elavad maapiirkondades. Muuhulgas kutsus Silma üles kandideerima puuetega inimesi. "See on inimestele, kellel on tõesti vaja seda kodust tööd," loetles ta.

Uurides, kas ka ajakirjanik saaks ennustajaks hakata, nentis Silma, et kuigi igaühele on mingisugune tunnetus kaasa antud, siis mõnele on looduse poolt võimeid rohkem jagatud. Siiski ei pea juba ettevõttes töötavad ennustajad sõrmede peal tulevikku üles lugema, vaid panevad selle tarbeks kaarte. "Kaardid on abivahend, ennustaja juurde tuleb see info kaartide kaudu," selgitas mees.

Keskmine helistaja Maagia OÜ liinile, mille kõneminut maksab 1,99 eurot, on keskealine naine, kellel on suhte- või terviseprobleemid. Silma rõhutas, et säärane kõneminuti hind on konkurentidega võrreldes kallis, kuid aegade jooksul on jõutud tõdemuseni, et klientuur on igati olemas.