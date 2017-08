Tauno Kangro vaidleb Kuressaare linnavalitsusega skulptuuri üle

Eesti üks tuntumaid skulptoreid Tauno Kangro taotleb Kuressaare linnavalitsuselt luba paigaldada Ajamaja ette oma skulptuur "Tõll jõuab alati õigeks ajaks", kuid eilsel kohtumisel Kuressaare linna ametnikega üksmeelele ses küsimuses veel ei jõutud.

"Kurb tunne oli, sest vastasleer sõdis nii väga vastu ja andis mõista, et nemad üldse mingit luba ei annaks," rääkis Kangro Saarte Häälele. "Tegemist on erainvestori raha ja algatusega, mida oleks mõistlik ära kasutada, et linnaruum saaks juurde ühe apoliitilise iseloomuga dekoratiivskulptuuri."

"Kõnealuse skulptuuri puhul on esialgu küsimusi tekitanud selle planeeritud asukoht linna tänavamaal ja soovime täiendavalt konsulteerida ka muinsuskaitseameti ja linna kunstinõukoguga," sõnas Kuressaare linnapea.

