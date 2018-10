Tasuta ühistransport talvehooajal: bussiliinid valmistuvad selleks, et külma eest poevad bussi sooja kodutud

Soovimatu seltskond maakonnabussides pole mitte ainult külmaga kaasnev uus probleem, vaid Tartumaa ühistranspordikeskuse juhatuse liige Tõnis Piiri sõnul on nad sellega tegelema pidanud alates priisõidu alguspäevist. "Inimesed, kes varem ei sõitnud - nüüd on tasuta käes," piiritles ta kaasreisijate ja bussijuhtide rahurikkujateks mitte ainult asotsiaalid, vaid ka noorte seltskonnad. "Suvel noored sõitsid lusti. Risustati busse, loobiti asju. Joodi õlut," ütles ta.

Piir ütles, et märatsejate vaoshoidmiseks on peetud plaani panna bussidesse kaamerad. Agressiivsema seltskonna puhul peaks bussijuht ka politsei kutsuma, kuid õnneks pole seni seda ette tulnud.

Viljandi- ja Jõgevamaa bussides on keskmisest koledam hügieen vaid mõnel üksikul reisijal. "Pole probleeme olnud. Tallinnas on probleeme. Meie pole kokku puutunud," ütles viljandimaallaste transporti korraldav Kaupo Kase. Probleemi pole ka Jõgevamaal nende ühistranspordikeskuse juhatuse liikme Heldur Lääne sõnul.

Väikse koha võlu

"Mõnikord on maainimene ise see, kes haiseb," ütles Kase. Ta sõnul pole kaasreisijate häirimine tingimata asotsiaalsusest, vaid inimeste taustad on erinevad ja seal on ka terviseprobleeme, mis reisijatega bussiuksest sisse tulevad. "Ise olen näinud. Oli üksik vanamees uriinipidamatusega," rääkis Kase mõningatest paratamatustest, mida tuleb inimlikult hinnata.