Tasuta ühistransport maakonnaliinidel stardib tuleval suvel, esimese poolaastaga kulub selleks umbkaudu 13 miljonit

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson käis tasuta ühistranspordi plaani täna riigikogu majanduskomisjoni ees tutvustamas, praeguseks tundub, et selle skeemi teel ei ole enam ühtegi takistust.

„Tasuta ühistransport maakonnaliinidel jõustatakse 1. juuli 2018. Sellega on ka eelarves vahendeid planeerides arvestatud,“ teatas Kadri Simson Delfile.

„Tuleval aastal kasvab bussiliinide dotatsioon 21,9 miljonilt eurolt 34,8 miljoni eurole, et tagada reisijatele prii sõit maakonnaliinidel, mis rakendub tuleva aasta esimesest juulist. 2019. aastal on see täiendav summa juba 21 miljonit eurot. Sellise lisaraha eest on võimalik muuta liinid tasust vabaks ja neid ka tihendada,“ kirjeldas Simson plaani katteallikaid ja kulu.

Tänavu tuleb 2/3 maakondliku bussliikluse korraldamiseks kuluvast rahast riigieelarvest ja ligikaudu 1/3 piletitulust, kusjuures aastane piletitulu oli näiteks 2016. aastal 11,2 miljonit. „Edaspidi on ka viimase kolmandiku katmiseks raha riigi poolt tagatud,“ ütles Simson.

„Uuest aastast hakkavad maakondlikke liine korraldama kohalikud ühistranspordikeskused, Saaremaal ja Hiiumaal suurvallad, ehk siis, maakondliku liinivõrgu ajakohastamisega tegelevad eelviidatud pädevad asutused, mitte MKM,“ rõhutas ta.

„Kohalikud ühistranspordikeskused on tänaseks moodustatud ning nemad võtavad uuest aastast kaduvate maavalitsuste senised ülesanded enda õlule.“