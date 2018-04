Tasuta ühistransport lõhestab valitsust: Simson räägib kuldsest keskteest, Seeder pole sellest kuulnudki

Kadri Simsoni suurprojekt ehk tasuta ühistransport lonkab mõlemat jalga - minister ise ei oska avalikkusele konkreetseid vastuseid anda ning IRL puksib plaanile vastu.

Veel märtsi alguses kinnitas Simson Eesti Päevalehele enesekindlalt, et juuliks on tasuta ühistransport kehtestatud. "Mõni ütleb, et oleme isegi aeglaselt liikunud. Eelmisel aastal tuli mulle kõigi maavanemate nimel kiri, et andke ainult käsk, me kehtestame tasuta ühistranspordi 1. maist 2017," teatas ta.

Aprilli lõpus on seis teine. Konkreetset määrust pole allkirjastatud. "Aktuaalsele kaamerale" ütles Simson täna, et vastavalt vastu võetud riigieelarvele olla raha olemas, et kompenseerida senine piletitulu. Ta lisas, et tuleb liine tihendada.

Talt küsiti otse, kas teatud piletitasu siiski tuleb. "Sel hetkel, kui määrus allkirjastatud, saan anda detailseid vastuseid," puikles Simson.

"AK" reporter uuris, miks ei taha minister enne rääkida, miks alles siis, kui lõplikult asjad lukus. "Küsite detaile, mis selguvad määrusest, igal asjal oma aeg! Olen valmis rääkima detailsemalt, kui on allkirjastatud."

Simson ütles, et koalitsioonipartnerid on teadlikud, mis määrusesse saab. Nad on selle heaks kiitnud? "See on ministri määrus, see ei pea leidma kooskõlastust..." Aga koalitsioon on koostöö? Simson kinnitas, et jah. "Olen leidnud kuldse kesktee."