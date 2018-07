Tasuta ühistransport Ida-Virumaa moodi: lõhutud istmed, prügihunnikud, ülbed reisijad ning liiga hõre bussigraafik

Ida-Virumaal kasutavad kohalikud tasuta ühistransporti hoogsalt, ent see on toonud kaasa hulga probleeme: näiteks pole siiani validaatoreid, osa reisijaid on ülbed ning nõudlus ületab pakkumise.

Ida-Viru Ühistranspordikeskuse peaspetsialist Valentina Lunina rääkis Vene Delfile, et huvi tasuta ühistranspordi vastu on suur, kuid on mitmed kitsaskohad. Probleem on näiteks see, et bussides pole veel validaatoreid ehk väljastatakse tavaline pilet. Bussijuhid peavad ise vastutama jooksva statistika eest - ehk, et oleks fikseeritud, kuhu reisijad reisivad.

Nad paluvad reisijal öelda sihtpunkt, kuid kuulevad tihti ülbet vastust. "Nad ütlevad vastu - mis see sinu asi on? See on tasuta sõit," tõi Lunina näiteks. Probleem on ka sellega, et busse lõhutakse - istmekatteid rebitakse puruks. Lisaks jäetakse sinna palju rämpsu. Lunina nentis, et põhjuseks on seegi, et nüüd saavad reisida ka need, kes seda varem ei saanud ehk ka näiteks kodutud. Samuti on probleeme huligaanitsevate teismelistega.